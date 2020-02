Insolite : Voiture bourrée de métamphétamines

Un thaïlandais a eu la surprise de sa vie en découvrant une grande quantité de drogue de synthèse, la métamphétamine, cachée sous le pare-choc de sa voiture qu’il vient d’acheter à des enchères de la police.

Un an après la saisie de près de 100.000 cachets de Yaba (drogue à base de méthamphétamine) sur la banquette arrière de la voiture, le véhicule a été revendu aux enchères, sans que la police ait parvenue à découvrir une autre cache sous la carrosserie qui contenait autant de pilules psychotropes.

Voulant la remettre à neuf, l’heureux acquéreur a envoyé sa voiture au garage, où un mécanicien a découvert les 94.000 pilules cachées sous le pare-choc. La brigade anti-stupéfiants a dû s’excuser publiquement pour son erreur.

"Selon le protocole, nous fouillons tous les véhicules reçus et ce cas ne faisait pas exception. Nous n’avons rien trouvé à l’époque, car les pilules étaient bien cachées dans un compartiment secret aménagé sous le pare-choc", a déclaré Niyom Term sri suk, secrétaire général du Bureau de l’office de contrôle des stupéfiants, dans une déclaration à la presse.

Provenant de Birmanie, le Yaba est une des drogues de synthèse les plus répandues en Thaïlande. En 2018, près de 516 millions de cachets de "la drogue qui rend fou" ont été saisis par les brigades anti-stupéfiants.