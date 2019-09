Insolite : Une femme arrêtée à l'aéroport avec un bébé dans son bagage à main

Une Américaine est en détention aux Philippines après avoir tenté de prendre l’avion avec un nourrisson dans son bagage à main, rapporte CNN. Le porte-parole du Bureau de l’immigration des Philippines, Melvin Mabulac, a déclaré qu’ils avaient reçu mercredi aux alentours de 6h20 du matin une information selon laquelle une femme de 43 ans avait été arrêtée avec un enfant dans son sac à l’aéroport international Ninoy Aquino de Manille.

La femme semblait voyager seule et n’avait présenté que son passeport personnel. C’est sa valise de cabine surdimensionnée, qui a interpellé les agents et lorsqu’ils l’ont inspectée, ils ont découvert le bébé âgé de seulement six jours à l’intérieur. « Elle n’avait aucun document de voyage pour le bébé », a déclaré le porte-parole. La quadragénaire a avancé qu’elle était la tante de l’enfant mais n’a soumis aucune preuve de liens de parenté.

L’affaire a été confiée à la division antitraite humaine du Bureau national des enquêtes des Philippines.