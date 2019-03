Insolite : Un nourrisson dans le métro new-yorkais

18/03/2019

Un nourrisson d’à peine un an a voyagé seul dans sa poussette dans le métro de Manhattan, sur huit arrêts, après que son accompagnateur ait subi un malaise de santé dans le train, a indiqué la police new-yorkaise.

Pris subitement d’un malaise, l’accompagnateur, un ami de la famille, aurait quitté la rame de métro où il se trouvait avec le petit garçon avant que la porte ne se referme derrière lui. Le bébé, bien installé dans le confort de sa poussette, a alors voyagé seul dans le métro, de la 96è Rue jusqu’à la gare ferroviaire Penn Station, où il a été finalement récupéré sain et sauf.

L’incident est survenu mardi dernier en début de soirée en pleine heure de pointe. La police n’a pas donné de détails sur le malaise subi par l'homme en question, en raison des lois sur la protection de la vie privée. L’accompagnateur du bébé n'a pas été inculpé, non plus, pour négligence.