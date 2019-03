Insolite : Trop-perçu des impôts

27/03/2019

C'était presque trop beau pour près de 67.000 contribuables de Louisiane qui devront rendre un remboursement de leur impôt versé deux fois en raison d'une erreur informatique, selon les autorités locales.

Au total, 66.780 personnes ont eu droit deux jours de suite, mardi et mercredi, au remboursement du trop-perçu de leur taxe sur les revenus prélevée à la source, précisaient samedi les services fiscaux de cet Etat du sud des Etats-Unis sur leur site internet.

L'administration indique avoir remboursé au total plus de 26 millions de dollars avant de réaliser son erreur et de mettre en place une procédure de recouvrement.

Le virement automatique supplémentaire, fait en majorité directement sur les comptes en banque ou sur les cartes de crédit des contribuables, a ainsi été annulé.

Mais en attendant, "ne dépensez pas" l'argent versé à tort, a souligné le service des impôts, ajoutant que dans le cas contraire, les contribuables auront trente jours pour rembourser.