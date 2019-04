Insolite : Sélection de foot dès la maternelle

Il n'est jamais trop tôt pour commencer, quand on rêve de soulever la Coupe du monde: la Chine, 72e nation mondiale au classement Fifa, va créer des centaines de maternelles spécialisées dans le football, avec l'espoir de relever le niveau de ses joueurs.

Malgré son 1,4 milliard d'habitants, la Chine n'est jamais devenue une grande puissance footballistique, au grand dam de son président, Xi Jinping, qui ambitionne de voir le pays participer à un Mondial et même remporter la Coupe.

Sans plus attendre, Pékin va commencer cette année à sélectionner des écoles maternelles qui participeront à un programme pilote sous le signe du ballon rond, a annoncé lundi soir l'agence Chine nouvelle.

D'après une circulaire du ministère de l'Education citée par l'agence de presse officielle, chacune des 32 provinces devra aligner entre 50 et 200 écoles maternelles pour futurs footballeurs.

"Le programme pilote vise à susciter l'intérêt pour le football chez les enfants à travers des jeux de ballons, tout en créant une atmosphère favorable à l'épanouissement de la culture du foot", selon la même source.

Les jeunes écoliers participeront à "diverses activités physiques prévues pour eux: courir, sauter, grimper et taper dans des ballons", précise Chine nouvelle.

En octobre, la Fédération nationale de foot avait annoncé un plan visant à créer à terme 10.000 écoles maternelles de football dans tout le pays. Sans attendre, certains établissements ont déjà répondu à l'appel.

"Nous avons des entraîneurs pour les enfants de plus de cinq ans et beaucoup d'autres maternelles de Pékin ont aussi des programmes pour le football", témoigne Li Jianli, directeur d'une école pékinoise dans le quotidien Global Times.

Il reste du chemin à faire: la Chine ne s'est qualifiée qu'une seule fois pour la Coupe du monde, en 2002, sans pouvoir marquer un seul but.

Le pays reste à la 72e place du classement Fifa, entre la Macédoine et le Salvador.