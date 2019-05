Insolite : Saints de glace

24/05/2019

Dérèglement climatique ou simple péripétie météorologique: une station de ski autrichienne a annoncé mercredi rouvrir exceptionnellement ses pistes ce week-end, du jamais vu en plein mois de mai, après de fortes chutes de neige durant les bien nommés "Saints de glace".

"C'est pas une blague, on rouvre ce week-end", a tweeté la station du Hochkar, un domaine des Alpes autrichiennes établi entre 1.300 et 1.800 mètres d'altitude, à quelque 150 km à l'ouest de Vienne.

Alors qu'elle avait été confrontée à des signes avant-coureurs de sécheresse en avril, avec des précipitations au plus bas et des températures ayant dépassé les 25°C, la petite république alpine connaît depuis deux semaines un épisode hivernal inhabituel.

Celui-ci s'est traduit par la chute de 70 à 130 centimètres de neige fraîche durant les "Saints de glace" (11-13 mai) sur le domaine du Hochkar, dans le centre du pays.

"Nous étions en pleins préparatifs de la saison d'été", a confié le directeur de la station, Rainer Rohregger. "Mais les Saints de glace nous ont apporté des températures froides et d'abondantes précipitations, ce qui nous a donné l'idée de rouvrir les pistes", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Pour fêter l'événement, la station a indiqué que l'accès à la station et aux remontées mécaniques serait exceptionnellement gratuit durant tout le week-end. Le domaine avait achevé sa saison le 7 avril.

"Skier mi-mai dans le Hochkar, ça n'était encore jamais arrivé", a souligné M. Rohregger.