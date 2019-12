Insolite : Pull de Noël faisant l’éloge de la cocaïne

17/12/2019

Ce n’était pas la bonne poudre blanche: l’enseigne américaine de distribution Walmart a annoncé avoir retiré de son site canadien un pull de Noël faisant l’apologie... de la cocaïne.

Ce pull représentait un père Noël extatique, une paille à la main, trois lignes blanches tracées sur une table devant lui.

“Let it snow” (“Tombe la neige”, en français) était-il écrit dessous. En argot américain, “snow” veut également dire “cocaïne”.

La description du produit, commercialisé par un vendeur tiers sur le site canadien de Walmart, était explicite: “La meilleure neige vient d’Amérique du Sud (...) C’est pour ça que le père Noël aime bien savourer l’instant quand il met la main sur de la neige colombienne de très bonne qualité”.

Une porte-parole de Walmart a confirmé mardi à l’AFP que les vêtements en question avaient été retirés du site canadien pendant le week-end, et qu’ils n’avaient pas été commercialisés en magasin.

Elle n’a cependant pas précisé combien de temps ils étaient restés disponibles à la vente.

Ces pulls “ne représentent pas les valeurs de Walmart et n’ont pas leur place sur notre site Internet”, a annoncé l’entreprise dans un communiqué, en présentant ses excuses.