Insolite : Open space

04/01/2020

Fini la discrétion des bureaux et les secrets d'alcôve à la Maison Blanche? C'est en tout cas ce que promet le candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle américaine de 2020 Michael Bloomberg.

"Moi président, je transformerai l'East Room (la plus grande pièce de la Maison Blanche, ndlr) en open space, où je serai assis au milieu de notre équipe", a tweeté lundi l'homme d'affaires, qui compte parmi les plus riches du monde.

"J'utiliserai le Bureau ovale pour des fonctions officielles -jamais pour tweeter- mais je me trouverai le reste du temps là où un dirigeant doit être: avec son équipe", a-t-il ajouté.

L'ancien maire de New York renvoie dans son tweet vers un article du site d'informations Politico sur le déménagement de son QG de campagne dans un gratte-ciel de Times Square.

On y apprend que le patron de l'agence de presse Bloomberg, rentré tardivement dans la course à la Maison Blanche, entend mener ses troupes au sein d'un "open space" qui se situera juste au-dessus des six premiers étages appartenant à Jared Kushner, gendre et conseiller d'un autre milliardaire, Donald Trump.