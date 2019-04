Insolite : Navigateur non-voyant

25/04/2019

Un navigateur japonais est devenu samedi le premier non-voyant à réaliser une traversée sans arrêt de l'océan Pacifique à bord d'un voilier, a rapporté la presse japonaise.

Mitsuhiro Iwamoto, 52 ans, est arrivé dans la matinée au port de Fukushima à bord de son voilier long de 12 mètres, environ deux mois après avoir quitté la Californie. Mitsuhiro Iwamoto, qui réside à San Diego, sur la côte pacifique de Californie, a quitté cette ville américaine le 24 février, avec Doug Smith, un navigateur américain qui l'a aidé oralement en lui donnant des informations comme la direction des vents. Il s'agit de la deuxième tentative du navigateur japonais. Il y a six ans, son premier voyage avait été plutôt bref et s'est achevé après que son voilier a coulé après avoir heurté une baleine. "Je suis à la maison. Merci", a dit l'intrépide Japonais lors d'une fête organisée à son arrivée à Fukushima, mettant fin à un voyage long d'environ 14.000 kilomètres.

"Je n'ai pas abandonné et j'ai réalisé mon rêve", a-t-il dit, cité par l'agence de presse japonaise Kyodo News.

C'est la première fois qu'un non-voyant réalise une traversée de l'océan Pacifique, a souligné la même source.

Le Japonais, qui a perdu la vue lorsqu'il avait 16 ans, a entrepris ce voyage en vue de rassembler des fonds pour des activités caritatives, à même de soutenir les efforts des médecins pour prévenir des maladies qui entraînent la cécité, a précisé son site internet.