Insolite : Mystérieux bienfaiteur

17/08/2019

Un mystérieux bienfaiteur a distribué depuis le début de l'année au moins 200.000 euros de dons en liquide à différentes institutions de la région de Brunswick en Allemagne, rapporte l'agence allemande dpa mardi.

Un établissement pour personnes en fin de vie s'est ainsi vu remettre lundi 100.000 euros en liquide, soit 200 billets de 500 euros, selon les médias locaux.

L'argent avait été découvert dans une enveloppe adressée à la rédaction du quotidien régional "Braunschweiger Zeitung" et portant mention du destinataire du don.

"Aider à mourir des gens gravement malades est un signe de chaleur humaine et mérite respect et reconnaissance", a écrit le généreux bienfaiteur, précisant que cet argent avait été correctement déclaré aux services des impôts.

"Nous ne savons absolument pas (qui il est) et nous ne voulons pas mettre en danger ces bonnes actions" en cherchant à en savoir plus, a précisé David Mache du "Braunschweiger Zeitung".

Par le passé, cet anonyme au grand coeur a déjà laissé des enveloppes de 20.000 ou 50.000 euros, selon la même source. Ces dernières années, plusieurs dons anonymes ont déjà ainsi été adressés à différentes structures caritatives.

Selon la chaîne régionale publique NDR, le journal "Wolfsburger Nachrichten" avait ainsi reçu l'an dernier une enveloppe de 100.000 euros destinés à la construction d'un second établissement pour malades en fin de vie.