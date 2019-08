Insolite : Le transfert de l’été

28/08/2019

Oubliez Neymar, voici le transfert de l'été: Ludwig Francillette, défenseur de l'AS Quetigny, club bourguignon de... 6e division a été recruté par Newcastle, a annoncé dernièrement le club de Premier League.

"Le jeune homme de 20 ans a rejoint les Magpies de manière permanente", précise le club "geordie" sur son site Internet.

Le Guadeloupéen évoluera dans un premier temps avec l'équipe de moins de 23 ans de Newcastle et devait faire ses débuts vendredi face aux U23 de Manchester United.

Un transfert qui fait la fierté de son ancien club de la métropole dijonnaise: "Nous sommes contents que sa saison passée sous nos couleurs ait contribué à sa formation et son éclosion en tant que joueur mais également en tant qu'homme", se félicite l'AS Quetigny sur sa page Facebook.

"Je suis très heureux d'être ici, savoure Ludwig Francillette. C'est un honneur de signer pour ce club, car on connaît le lien entre joueurs français et Newcastle."

Reste à savoir s'il marchera dans les pas de David Ginola, vice-champion d'Angleterre avec les Magpies en 1997, ou ceux de Mapou Yanga-Mbiwa prêté à l'AS Rome après seulement une saison et demie passée sur les rives de la Tyne.