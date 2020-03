Insolite : La popularité d'un trou

03/03/2020

Une banale ouverture ronde dans un mur carrelé, près de l'entrée d'une banque dans une petite ville anglaise, a été, par dérision, transformée en attraction par les internautes sur Tripadvisor, poussant le site à suspendre les commentaires la concernant.

Cet oeil-de-boeuf dans un muret, sans prétention architecturale, près du distributeur de billets de l'agence NatWest d'Ilkeston (centre de l'Angleterre) a été propulsé, à force de commentaires élogieux et ironiques, en tête des attractions de la ville, devant le musée d'histoire locale ou ses églises.

Tripadvisor, régulièrement accusé de ne pas faire le ménage dans les commentaires qui lui sont adressés, a décidé lundi de rendre invisibles les 62 avis écrits par les internautes et suspendu la publication de nouveaux.

"En raison d'un événement récent exposé dans les médias ayant suscité de nombreux envois d'avis qui ne décrivaient pas une expérience directe avec cet établissement, nous avons suspendu la publication de nouveaux avis sur cette page", est-il indiqué sur la page de l'attraction. Le succès du "Natwest Hole" (le trou de la Natwest) avait attiré l'attention de médias locaux ainsi qu'une foule de commentaires moqueurs, certains publiant des photos sur les lieux. "J'ai vu la Muraille de Chine, la tour Eiffel, le Grand Canyon mais le trou de NatWest est la structure la plus inspirante jamais vue", a écrit un internaute, cité par les médias britanniques avant que les commentaires ne soient supprimés.

"La manière dont les ouvriers ont pu construire un ouvrage d'une telle ampleur dans les années 90 dépasse l'imagination", a estimé un autre.

"Sixième visite à cette attraction la semaine dernière, cela vaut toujours les neuf heures de route", selon un troisième.

En septembre, Tripadvisor avait affirmé avoir bloqué 1,4 million de "faux" avis en 2018, à comparer aux plus de 750 millions qu'elle regroupait alors.

Certains commentaires peuvent être fantaisistes, comme à Ilkeston, tandis que d'autres servent à manipuler la note d'un établissement, en bien ou en mal.