Insolite : La gueule de bois est une maladie

28/09/2019

Une Cour allemande a estimé dans un arrêt rendu public lundi que la gueule de bois était une "maladie" alors que la Fête de la bière - et ses excès d'alcool- bat son plein depuis le week-end dernier.

Statuant en appel, des juges de Francfort ont donné raison à la requête d'une association contre une société proposant une "boisson anti-gueule de bois" destinée, selon elle, à se remettre plus facilement d'une soirée arrosée.

"L'information concernant un produit alimentaire ne peut pas s'attribuer des propriétés de prévention ou de traitement d'une maladie humaine ou donner l'impression de le faire", selon cet arrêt cité par l'agence allemande DPA.

Or pour les magistrats, "le terme de maladie se comprend comme un dysfonctionnement même minime ou provisoire de l'état normal du corps", y compris lorsqu'aucun traitement n'est nécessaire pour le faire disparaître.

Ils ont par conséquent interdit à la société poursuivie d'utiliser cet argument pour commercialiser son produit.