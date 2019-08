Insolite : La bonne affaire

15/08/2019

Un Belge aurait acheté à 500 euros une peinture qui vaut en réalité plus de 30 millions d'euros, rapportent lundi des médias.

En devenant propriétaire de cette toile il y a une dizaine d'années, l'homme, un commerçant qui exerce son activité dans un village, à la lisière des régions liégeoises et verviétoises (sud-est de la Belgique) était loin d'imaginer qu'il s’agissait d’un chef-d’oeuvre, peut-être un Rembrandt, selon plusieurs médias qui relatent son "histoire incroyable".

A l'origine, l'heureux acquéreur voulait juste aider un homme endetté qu'il avait rencontré dans un bistrot de Herstal, une commune belge de la province de Liège. Ce dernier lui avait demandé alors de lui acheter pour 500 euros ledit tableau « ce qui lui permettra de sortir la tête hors de l’eau », raconte-t-il.

Alerté par un ami amateur d'art, l'acquéreur a fait expertiser le tableau à plusieurs reprises.

D’après un artiste et restaurateur d’art, la toile «Ecce homo» présente notamment plusieurs caractéristiques chères à Rembrandt, figure centrale dans l'histoire de l'art baroque néerlandais et européen du XVIIe siècle.

Un membre de la Chambre belge des experts en oeuvres d’art relève, de son côté, que le tableau est une «oeuvre exceptionnelle» et l’évalue à plus de 30 millions d’euros.

L’heureux propriétaire a décidé de vendre le tableau et envisage d’investir son argent dans son club de football favori, selon la même source.