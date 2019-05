Insolite : La balade d'un éléphant

09/05/2019

Un éléphant sauvage a semé l'émoi dans une ville en Inde, se promenant en toute liberté dans des rues embouteillées au milieu d'une foule de curieux qui le photographiaient à tout-va.

L'animal, un éléphant mâle venu d'une réserve voisine, a déambulé mardi sur la rue principale de Guwahati, dans l'Etat de l'Assam (nord-est), sans faire de victime. Suivi à distance par des policiers et des gardes forestiers, il a juste poussé quelques voitures au passage, avant d'être endormi dans la soirée.

Avec le développement urbain, ce type d'incident impliquant des animaux sauvages potentiellement dangereux comme des éléphants ou des léopards se fait de plus en plus fréquent en Inde.

La balade de l'éléphant, un animal pesant plusieurs tonnes et dont l'âge est estimé à 11 ans, a provoqué d'énormes embouteillages à Guwahati alors que les conducteurs stoppaient leurs véhicules pour le photographier avec leurs téléphones.

"Cela a été compliqué de l'endormir dans des rues embouteillées, au milieu des curieux", a déclaré à l'AFP le responsable du service des forêts dans l'Assam, A. M. Singh. "Nous avons pris le plus grand soin pour ne pas l'effrayer et c'est pourquoi il n'y a aucun dégât".

L'éléphant a été transporté au zoo à Guwahati avant d'être relâché mercredi matin dans la réserve d'Amsang d'où il s'était échappé.