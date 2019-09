Insolite : L'hymne d'Andorre joué par erreur au coup d'envoi de France-Albanie

10/09/2019

L'hymne d'Andorre a été diffusé par erreur à la place de celui de l'Albanie avant le match entre la France et l'équipe des Balkans, samedi au Stade de France, un incident qui a suscité de nombreux commentaires en plus de retarder le coup d'envoi. Un moment de flottement est survenu dans le stade lorsqu'a été joué ce mauvais hymne, sifflé par les supporters albanais présents. Le speaker du Stade de France a d'abord évoqué un "incident technique avec l'hymne albanais", sans plus de précision, avant de commettre un nouvel impair: "Toutes nos excuses aux supporters de l'Arménie" (sic), a-t-il ensuite déclaré, se trompant sur le nom de l'adversaire des Bleus. Le bon hymne a finalement pu être diffusé, sous les applaudissements des supporters français et albanais, et le coup d'envoi a été donné avec un peu plus de cinq minutes de retard.

L'UEFA a précisé sur son site Internet que l'hymne malencontreusement joué était celui d'Andorre, que les Bleus affrontent mardi au même endroit, toujours pour le compte des qualifications pour l'Euro-2020. "J'ai dit à mes joueurs de ne pas jouer tant qu'ils n'entendaient pas l'hymne national, mais je crois que ça s'est bien passé" au final, a raconté en conférence de presse le sélectionneur de l'Albanie, Edoardo Reja. "On était vraiment surpris d'entendre que ce n'était pas notre hymne. Mais c'est une erreur qu'on peut commettre, le plus important c'est qu'à la fin on ait pu avoir notre hymne", a développé le défenseur albanais Frédéric Veseli devant les médias.

Les officiels français ont, de leur côté, fait amende honorable devant cet incident. Le président de la Fédération française de football (FFF) "Noël Le Graët, qui entretient d'excellents rapports avec nos homologues albanais, est allé présenter ses excuses au président de la Fédération albanaise ainsi qu'à l'ambassadeur", présents au stade, a indiqué l'encadrement des Bleus. "Je me suis excusé auprès du banc technique et d'Edoardo Reja, et puis notre président l'a fait aussi dans les tribunes", a rapporté Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

"C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, malheureusement, c'est arrivé. On a discuté avec l'arbitre, je comprends totalement la position des Albanais" qui n'ont pas voulu jouer avant que leur hymne soit diffusé, a-t-il ajouté.