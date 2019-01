Insolite : Joli pactole

25/01/2019

Son mari est momentanément sans salaire à cause du "shutdown", mais elle gagne à la loterie: l'épouse d'un fonctionnaire actuellement au chômage technique du fait de la paralysie du gouvernement fédéral a remporté 100.000 dollars et une voiture en Virginie.

"J'ai pleuré. Je n'arrivais pas à y croire", a expliqué Carrie Walls à la loterie de Virginie après avoir appris qu'elle avait gagné au tirage de ce jeu en fin de semaine dernière, selon un communiqué de la Virginia Lottery.

Outre les 100.000 dollars, cette résidente de la petite ville d'Ashburn, à moins de 50 kilomètres de Washington, a également reçu une voiture de modèle Ford Expedition.

L'essentiel des recettes de la loterie de Virginie contribue à financer les écoles publiques de l'Etat, auxquelles elle a reversé 600 millions de dollars en 2018.

Quelque 800.000 employés fédéraux sont au chômage technique ou travaillent sans toucher de salaire depuis 24 jours, le président Donald Trump et les parlementaires démocrates ne parvenant pas à s'entendre sur un projet de budget.

Vendredi, le Congrès a voté une loi garantissant aux employés fédéraux qu'ils soient payés rétroactivement une fois le "shutdown" terminé.