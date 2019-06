Insolite : Jackpot

12/06/2019

Quelques numéros dans un biscuit chinois et c'est le jackpot: un retraité américain de 66 ans a remporté 344,6 millions de dollars grâce aux numéros inscrits sur le petit bout de papier contenu dans un "biscuit de la chance" de sa petite-fille.

"Depuis deux ans environ, je jouais toujours les mêmes cinq numéros", a confié Charles W. Jackson Jr., lors d'une conférence de presse à Raleigh, en Caroline du Nord, où il a été recevoir son gain au tirage du Powerball de samedi. Des numéros qui se trouvaient sur une bandelette de papier enfermée dans un "fortune cookie", ce "biscuit de la chance" parfois offert dans certains restaurants asiatiques en fin de repas et qu'il faut casser en deux pour récupérer ce papier avec un horoscope et quelques chiffres. M. Jackson a raconté les avoir récupérés auprès de sa petite-fille de huit ans lors d'un dîner dans un restaurant vietnamien: "J'ai regardé les numéros au dos (de l'horoscope, NDLR), je pourrais vouloir les jouer. C'est de là qu'ils viennent".

Depuis, il les cochait lorsqu'il tentait régulièrement sa chance au Powerball et au Mega Millions, remportant quelques dollars par-ci par-là.

"Je ne m'attendais pas à gagner, j'ai juste été chanceux", a-t-il relevé, se disant "un peu abasourdi" par ce gain.

Il avait la possibilité de recevoir l'intégralité du jackpot en versements étalés sur trente ans ou de toucher immédiatement une somme réduite. Il a choisi cette seconde option, qui représente tout de même 223 millions de dollars.