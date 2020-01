Insolite : Imiter Ghosn

18/01/2020

Yamaha a mis en garde contre une nouvelle mode sur les réseaux sociaux où des internautes se mettent en scène en se glissant dans des caissons pour instrument, imitant ainsi la technique qu’aurait utilisée Carlos Ghosn pour s’évader du Japon.

Libre sous caution en attendant au Japon son procès pour diverses malversations financières présumées, l’ancien PDG de Renault-Nissan a fui fin décembre au Liban. Selon le Wall Street Journal, il aurait réussi à échapper aux contrôles et à embarquer dans un avion privé en se cachant dans un caisson pour instrument de musique.

Depuis, des internautes “jouent à être Ghosn” en se faisant photographier dans des caissons utilisés habituellement pour protéger les grands instruments.

Sur une photo publiée sur Twitter, une jeune femme est recroquevillée dans un étui rembourré pour harpe vert, tandis qu’une autre montre quelqu’un debout dans un sac pour contrebasse.

“Il y a eu de nombreux tweets montrant des personnes grimpant dans de grands étuis à instruments”, a tweeté Yamaha Wind Stream, le compte de la société qui donne des informations sur les instruments à vent. “Pour éviter un accident tragique, veuillez ne pas le faire... les étuis pour instruments de musique et équipements audio sont conçus pour contenir des instruments de musique et des équipements audio. Veuillez les utiliser correctement”, prévient le fabricant d’instruments de musique.

Selon le Wall Street Journal, citant des sources anonymes proches de l’enquête en Turquie, le caisson dans lequel était caché Carlos Ghosn était percé de trous pour lui permettre de respirer.

Le journal a publié une image d’une grande caisse noire qui selon lui a été utilisée pour l’évasion de Ghosn et a été retrouvée à l’arrière de l’avion.