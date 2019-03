Insolite : Glace contre cash

23/03/2019

Pour réussir en affaires, il faut parfois savoir garder son sang-froid: de jeunes entrepreneurs s’adonnent à un bain glacé non loin du cercle arctique dans l'espoir de financer leur projet.

Des représentants de douze start-up ont participé mercredi au "Polar Bear Pitching", une compétition à nulle autre pareille, dont les concurrents viennent se vendre devant un jury d'investisseurs à Oulu, ville portuaire du nord de la Finlande.

La règle est simple: vous pouvez parler, présenter, argumenter tant que votre corps reste immergé dans un trou d'eau glacée creusé sur les rives de la mer Baltique.

"C'était terrible. C'était comme se faire frapper en pleine face par dix mecs vraiment forts", a déclaré le vainqueur Lasse Brurok qui, avec son coéquipier Arne-Morten Willumsen, a remporté le prix de 10.000 euros.

Confortablement installés au chaud sur la berge, les juges ont été impressionnés par le ton humoristique du duo, mais aussi par le potentiel de leur projet professionnel, un site Internet qui permet de vendre et racheter des livres neufs et usagés en Norvège.

"Nous sommes arrivés avec l'intention de gagner, et ça a marché! Même si nous étions confiants, c'est tout de même un choc. C'était très amusant", a déclaré Arne-Morten Willumsen à l'AFP.

Revêtant des costumes farfelus, jouant de la flûte ou du tambour, les compétiteurs de l'édition 2019 venaient notamment des Etats-Unis, du Kenya, d'Estonie et de Finlande.

Un record d'endurance au froid a été battu avec un participant immergé pendant cinq longues minutes, alors que la durée moyenne des présentations est d'une à deux minutes.

Un bain chaud est à la disposition des nageurs transis à l'issue de leur grand oral.

D'autres projets innovants ont attiré l'attention du jury de cette année, dont un concept de câble électrique ultraléger, un système de capteurs à moindre coût pour suivre les matchs de tennis et un outil d'analyse de CV vidéo.