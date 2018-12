Insolite : Feux de signalisation

17/12/2018

A Friedberg, quand le feu passe au vert, c'est "Now or never" qu'il faut traverser. La petite ville allemande où Elvis Presley effectua son service militaire entre 1958 et 1960 vient de peaufiner son statut de lieu culte du King de Las Vegas dans le pays en installant trois feux pour piétons à son effigie.

En vert, on y reconnaît la silhouette du chanteur des tubes tels que "Love me tender" ou "Return to sender" grâce à son déhanché légendaire, tandis qu'en rouge, il prend la pose derrière un pied de microphone.

Les feux ont été installés sur une place qui porte depuis 1995 le nom de la star décédée à Memphis en 1977.

Car cela fait déjà longtemps que Friedberg, qui a accueilli une caserne de l'armée américaine, a compris quel filon pouvait représenter le culte du King.

Une statue sur un rond point à l'entrée de la ville donne le ton: "Foyer militaire d'Elvis Presley", peut-on y lire derrière une représentation du rockeur, guitare posée au pied.