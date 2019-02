Insolite : Dites-le avec des cafards

14/02/2019

Oubliez les fleurs, le chocolat ou le dîner aux chandelles: un zoo du Texas propose aux célibataires de baptiser du nom d'un(e) ex des cafards qui serviront à nourrir des suricates le jour de la Saint-Valentin.

Vous craignez de vous sentir un peu seul le 14 février? Un(e) de vos ex vous donne le cafard? Le zoo d'El Paso a la solution.

Il invite les âmes esseulées --et rancunières-- à donner à un cafard le nom d'un(e) ancien(ne) petit(e) ami(e) dont elles n'ont pas gardé un souvenir impérissable.

L'insecte en question servira ensuite de repas à des suricates lors d'un festin croustillant de Saint-Valentin retransmis en direct sur le site Internet et la page Facebook du zoo.

Il devrait s'agir, selon les responsables du parc animalier, de cafards sifflants de Madagascar.

"C'est une espèce de très gros cafards", a précisé Sarah Murphy, éducatrice au zoo d'El Paso, à l'antenne locale de la chaîne ABC. "Nous en élevons ici afin de nourrir les autres animaux (...) Ils sifflent réellement".