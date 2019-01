Insolite : Détenu culotté

Un détenu brésilien a tenté de faire entrer en prison 61 objets dissimulés dans son estomac, rapportent les médias locaux.

Le détenu de 24 ans, qui avait bénéficié d’une permission de sortie de sept jours, a tenté de faire entrer ces objets de manière frauduleuse à son retour, mardi, à la prison agricole de Palhoça, près de Florianópolis, capitale de l’Etat de Santa Catarina au sud du Brésil.

Selon le Secrétariat de la justice et de la citoyenneté de l’Etat, cité par le site d’information en continu "G1", les gardes de la prison ont été alertés par le comportement suspect du détenu qui utilise des béquilles.

Après un premier examen au détecteur de métaux et un second par scanner qui a dévoilé la présence de corps étrangers, le détenu a été opéré par les médecins qui ont sorti de son estomac et de ses intestins neuf téléphones portables, des briquets, des chargeurs USB et même de la drogue.

Opéré mercredi, l’homme se porte bien et il répondra de ses actes une fois sorti de l’hôpital, précise le Secrétariat de la justice et de la citoyenneté de Santa Catarina.