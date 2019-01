Insolite : Des nouilles pour les lève-tôt

28/01/2019

Une compagnie de métro de Tokyo se propose d'offrir des nouilles et autres spécialités japonaises aux personnes qui feraient le choix de prendre le train aux premières heures en vue de réduire l'affluence en période de pointe.

Les utilisateurs de la ligne Tozai, une des plus bondées de la métropole japonaise avec 7,2 millions de voyageurs chaque jour, pourront bénéficier de ce programme.

Si 2.000 personnes changent leur routine et logent des trains dans les premières heures lors des deux prochaines semaines, la compagnie compte offrir à chacun un tempura (beignet) gratuit. Au-delà de 2.500 passagers, ce seront des nouilles "soba" et après la barre des 3.000 un assortiment des deux.

Plus de 76.000 passagers empruntent la ligne Tozai entre 07h50 et 08h50, soit le double de sa capacité.

"C'est notre ligne la plus chargée", reliant le coeur de la mégapole aux quartiers est de Tokyo et à la ville de Chiba, a fait savoir Takeshi Yamashita, un porte-parole de Tokyo Metro.

"Nous voulons régler ce problème, et nous espérons que cette initiative encouragera les gens" à maintenir leurs horaires matinaux sur le long terme, a-t-il dit.

Cette campagne incitative est une parmi plusieurs d'autres visant à mieux répartir la foule de salariés japonais et rendre l'atmosphère moins suffocante aux heures de pointe.