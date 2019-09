Insolite : Des hérissons font trop de bruit en s'accouplant, les voisins se plaignent

Après le coq Maurice qui réveille des riverains en Charente-Maritime, les cigales dont le chant exaspère les touristes dans le Var, les cris trop bruyants des hérissons en chaleur ? La police d’Augsbourg, en Allemagne a reçu des appels de riverains pour tapage. Des habitants de cette ville de Bavière ont été réveillés en pleine nuit par des bruits stridents provenant d’une école primaire faisant penser à un cri de détresse, selon le rapport de police cité par le magazine Der Spiegel. Le système d’alarme et des lumières automatiques s’étaient également déclenchés. Arrivés sur place, les policiers ont pris les auteurs de ces troubles du voisinage sur le fait : il s’agissait d’une paire de hérissons en plein accouplement. Le magazine allemand relève que la police est souvent appelée en renfort pour des bruits du même genre. Le cri de ce petit animal de plus en plus menacé est inversement proportionnel à sa taille: son étant considéré comme l’un des bruits les plus forts parmi les animaux nocturnes.