Insolite : Député chômeur

20/02/2019

L'ancien chef de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro, qui a démissionné vendredi de son poste de président de l'Assemblée nationale, s'est fendu en fin d'après-midi d'un tweet humoristique, se disant désormais "chômeur".

"Enfin! Je suis chômeur maintenant. Donc je demande à tous mes +crusheurs et crusheuses+ (fans) de se mobiliser pour me donner deux sacs de riz pour manger par mois", a-t-il écrit sur son compte certifié.

M. Soro reste député. Autre clin d'oeil à son changement de statut, M. Soro avait quitté l'institution parlementaire au volant d'une petite voiture personnelle.

En froid avec le président Alassane Ouattara, M. Soro, à qui l'on prête des ambitions présidentielles, a été poussé à la démission après avoir refusé de participer à la mutation fin janvier de la coalition au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), en un grand parti unifié.