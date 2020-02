Insolite : Défi original

27/02/2020

« Sept fois sept ? » Si vous connaissez vos tables de multiplication et que vous êtes normalement doué en calcul mental, vous pouvez vous servir gratuitement dans les rayons du magasin pendant cinq secondes. Tel est le concept original et solidaire lancé par Lucky Candy, une supérette-épicerie du Bronx, à New York (Etats-Unis), pour attirer les clients et aussi donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin.

« La seule chose qu’il n’est pas permis de prendre, c’est mon chat », explique Ahmen Alwan, 20 ans, qui a eu cette idée, au quotidien britannique The Independent.

Le gérant de la supérette n’est autre que son père, Saleh Aobad, un Yéménite expatrié aux Etats-Unis. Il salue l’initiative de son fils : « Je suis très fier. C’est formidable de le voir aider la communauté. »

Tout a commencé il y a quelques semaines. Ahmen Alwan, qui est étudiant en pharmacie, décide de tenter ce jeu avec l’un des clients de la supérette. La règle est simple : si la personne donne la bonne réponse, elle a exactement cinq secondes, pas plus, pour se servir dans tout le magasin. Elle peut alors repartir avec sa collecte sans débourser un cent. Quelle que soit la valeur ou la quantité de produits, le coût est toujours le même : zéro dollar.

« J’avais seulement envie d’aider les gens dans le besoin. Mais je voulais que ce soit amusant », explique le jeune homme.

Il décide de filmer ce défi et de publier les vidéos sur l’application TikTok : « C’est une façon de divertir et d’éduquer les gens qui n’ont pas trop de moyens, et surtout de leur redonner le sourire. »