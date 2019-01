Insolite : Dealers mélomanes

03/01/2019

Les douaniers de Metz ont opéré une saisie inhabituelle en découvrant 67 kilos de résine de cannabis dissimulés dans des pianos d'occasion lors d'un contrôle sur l'autoroute A31 à Moulins-lès-Metz (Moselle), a-t-on appris samedi auprès des douanes.

"Même si c'est une affaire classique, c'est un peu insolite comme méthode de dissimulation, les trafiquants sont toujours en avance sur nous en matière d'inventivité", a noté Jean-Michel Dorkel, adjoint à la direction régionale des douanes de Nancy.

La drogue était cachée dans quatre pianos d'occasion transportés dans un véhicule utilitaire de location immatriculé en Espagne.

"L'A31 est un axe très porteur, à la fois dans le sens nord-sud et dans le sens sud-nord. Là, même si la substance était stockée dans des sachets thermo-soudés, les douaniers ont découvert une forte odeur de cannabis en ouvrant la porte arrière du camion et ils ont donc rapidement découvert la drogue", a poursuivi M. Dorkel.

La valeur de la drogue saisie représente environ 577.000 euros.

Le convoyeur, un trentenaire espagnol sans emploi, a avoué avoir déjà effectué une livraison du même type la semaine passée, entre Grenade et Düsseldorf. Il a été jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Metz.