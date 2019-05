Insolite : Chien héros

28/05/2019

Il s'appelle Ping Pong et il est acclamé en héros: un chien a sauvé la vie d'un bébé enterré par sa mère, une adolescente, dans un champ du nord-est de la Thaïlande, a annoncé samedi la police.

Le nouveau-né était enterré sous une couche de détritus près d'une ferme dans le district de Chumpuang, dans la province de Nakhon Ratchasima, mais il a été retrouvé par Ping Pong le même jour, le 15 mai.

Le chien s'est mis à creuser dans le sol et à aboyer, alertant son propriétaire, un gardien de troupeau, qui l'a rejoint sur les lieux.

"Je pense que le chien l'a trouvé peu après que sa mère l'avait enterré", a déclaré à l'AFP l'officier de police Panuvat Udkam, précisant que le petit garçon, admis à l'hôpital, est en bonne santé.

La mère, âgée de 15 ans, est poursuivie pour tentative de meurtre et abandon d'enfant.

Elle est soupçonnée d'avoir voulu se débarrasser de l'enfant par peur que ses parents soient en colère contre elle, selon le policier.

"Donc après avoir accouché toute seule elle l'a enterré", a-t-il raconté. Les médias locaux se sont emballés pour cette histoire, et sur les réseaux sociaux des Thaïlandais ont salué l'action de Ping Pong: le chien est le "meilleur ami" de l'homme, a résumé un utilisateur de Facebook sur la page du journal Khaosod English.