Insolite : Bébés dans l’avion

09/10/2019

Japan Airlines vient de révolutionner le monde de la réservation aérienne : son interface de réservation de siège d’avion vous indique désormais s’il y a un (ou des) bébé – c’est-à-dire un enfant de moins de deux ans - à bord et à quel siège il se situe. Voici le disclaimer affiché sur le site de Japan Airlines dans le menu “Baby travel support service” : “Les passagers voyageant avec des enfants âgés entre 8 jours et 2 ans qui sélectionnent leurs sièges sur le site de JAL auront une icône enfant affichée sur leurs sièges dans l’écran de sélection du siège. Ceci permet aux autres passagers de savoir qu’un enfant pourrait être assis là”.

La compagnie précise tout de même que si le siège n’a pas été réservé de cette façon, la présence de l’icône n’est pas assurée. Certes, ce système a donc ses failles (il faut s’enregistrer vraiment tard pour être sûr d’être tranquille et quid des enfants de plus de 2 ans ?) mais bon, c’est un premier pas pour éviter le plus gros problème possible en avion après le crash : un nourrisson qui braille et vous empêche de dormir pendant les 12 heures de vol de ce long-courrier en classe éco sans place pour les jambes.