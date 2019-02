Insolite : Bain unique

04/02/2019

Vous reprendrez bien un peu de bouillon? En Chine, un hôtel tente d'attirer les touristes en leur proposant de prendre leur bain thermal traditionnel dans un bassin en forme de récipient à... fondue chinoise. En plongeant au milieu des piments, des champignons et autres ingrédients de ce plat convivial prisé des gourmands en hiver.

La fondue, un grand classique de la cuisine chinoise, est généralement consommé en compagnie d'amis ou en famille. Il consiste à cuire des morceaux de viande, de poisson, d'abats, ou de légumes en les faisant bouillir dans un grand récipient unique rempli de bouillon -- souvent épicé.

Les clients du First World Hotel, situé dans la grande métropole de Hangzhou (est), sont invités à s'immerger dans un bassin d'eau chaude imitant une marmite traditionnelle, découpée en neuf compartiments. Dans chacun d'entre eux, flottent de vrais piments, épis de maïs ou encore laitues.

Les sources d'eau chaude en extérieur sont très populaires en Chine, au Japon et en Corée, où nombre d'hôtels de standing en proposent, que ce soit en ville ou dans les zones rurales, notamment dans les régions montagneuses.

Selon le site d'information chinois Sohu.com, l'installation insolite de l'hôtel vise à promouvoir les bains chauds et leurs bienfaits pour la santé, à l'approche du Nouvel an chinois qui débutera le 5 février.