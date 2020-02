Insolite : Anniversaire présidentiel

25/02/2020

La présidente suisse a annoncé jeudi qu’elle célèbrera son prochain anniversaire en compagnie des Suisses, qui, comme elle, auront 60 ans le 14 mai 2020.

C’est par ces mots que Simonetta Sommaruga a tout simplement lancé l’invitation sur son compte Twitter: “Je me réjouis de votre inscription à ma fête d’anniversaire”.

Les Suisses concernés sont priés de s’annoncer via un formulaire, et de joindre une copie ou une photo de la carte d’identité ou du passeport.

Les autorités fédérales ont précisé que l’anniversaire sera célébré près de la capitale, Berne, et que le nombre de participants est limité.

Selon l’Office fédéral de la statistique, 8.492 personnes étant nées en Suisse en mai 1960, cela signifie que le nombre moyen de personnes nées le 14 mai 1960 s’élève à 290.

La socialiste Simonetta Sommaruga a entamé sa deuxième présidence en insistant sur la proximité avec les citoyens, en présentant ses voeux de bonne année depuis sa boulangerie de quartier.

Elle assure depuis janvier la présidence annuelle de la Confédération suisse, fonction largement symbolique, les sept membres du gouvernement exerçant cette fonction à tour de rôle.