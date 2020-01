Insolite : 120 euros d'amende

30/01/2020

L'histoire ne manque pas de "selle": contrôlé sur une trottinette électrique équipée d'une place assise, un homme a été condamné par le tribunal de police de Dijon à 120 euros d'amende pour véhicule "non conforme", a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Le contrevenant comparaissait lundi devant la juridiction dijonnaise, mais les faits remontent au mois de mars dernier, a expliqué à l'AFP l'officier du ministère public de Dijon Sébastien Tournier, confirmant une information du Bien public.

"A l'époque des faits, il y avait encore un grand flou juridique sur les trottinettes électriques", a rappelé M. Tournier, indiquant que le véhicule contrôlé avait été considéré comme "non conforme pour la voie publique".

Depuis, un décret a fait entrer les trottinettes électriques dans le code de la route, mais ce dernier ne concerne que les "véhicules sans place assise", a souligné l'officier du ministère public, ajoutant que ce détail l'a conduit à maintenir les poursuites contre le conducteur.

Cette trottinette peut toutefois "trouver sa place dans les autres catégories de véhicules, comme les scooters électriques" à condition qu'elle soit "homologuée pour la route", ce qui implique d'avoir des rétroviseurs, une carte grise ou de porter un casque, a détaillé M. Tournier.

Si l'amende est salée, l'officier du ministère public précise qu'il avait requis une peine de 180 euros, et que l'usager risquait une contravention pouvant atteindre 750 euros.