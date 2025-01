Inquiétude pour la cheville gauche de Warren Zaïre-Emery

31/01/2025

Le milieu de terrain du Paris SG Warren Zaïre-Emery s'est mal réceptionné à la suite d'un contact avec l'attaquant de Stuttgart Ermedin Demirovic en fin de rencontre, avec une inquiétude pour sa cheville gauche.



Dans la 3e et dernière minute du temps additionnel, sur une balle anodine et un pressing de Ermedin Demirovic, Warren Zaïre-Emery a été touché par l'international bosnien et s'est tordu la cheville gauche à la réception.



Il a été soigné sur la pelouse par le staff médical parisien avant de sortir en boitant. En quittant la zone mixte quelques minutes plus tard, il boitait également. "Je ne sais rien, il faut attendre les examens demain pour avoir une idée très claire, mais, ça ne semble pas très bon", a commenté l'entraîneur du Paris SG Luis Enrique en conférence de presse après la rencontre.