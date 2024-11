Inondations en Espagne. Karima Benyaich: La solidarité du Maroc témoigne de l'esprit de coopération liant les deux pays

26/11/2024

L'ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, a souligné, vendredi à Valence, que la solidarité du Royaume envers l’Espagne, suite aux inondations ayant touché le voisin ibérique, témoigne de l’esprit de coopération qui caractérise les liens entre Rabat et Madrid.



Lors d’une visite au centre d’hébergement des équipes marocaines déployées pour soutenir les efforts de secours dans les zones affectées par les récentes inondations en Espagne, Mme Benyaich a affirmé que cette mobilisation illustre la volonté claire du Royaume, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de venir en aide aux sinistrés pour faire face à cette tragédie.



La diplomate marocaine, qui était accompagnée du consul général du Maroc à Valence, Saïd Drissi El Bouzaidi, a également mis l’accent sur le caractère stratégique et solide des relations unissant le Maroc et l’Espagne, fondées sur le respect mutuel, l’amitié et la solidarité.



Elle a, en outre, salué l’implication exemplaire de la communauté marocaine en Espagne, qui incarne les valeurs d’entraide et de solidarité profondément ancrées dans la culture marocaine. De son côté, la sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur espagnol, Susana Crisóstomo Sanz, a salué le professionnalisme des équipes marocaines ayant contribué aux efforts de secours suite aux inondations, tout en rendant hommage à leur engagement.

"Le Maroc a été le premier à répondre à l’appel de l’Espagne", a-t-elle rappelé, soulignant que l'apport des équipes marocaines a été “essentiel" et que les Espagnols resteront toujours reconnaissants envers le Maroc.



La déléguée du gouvernement de Valence, Pilar Bernabé, a, quant à elle, exprimé, au nom des habitants de la région, ses remerciements au Maroc pour sa solidarité et sa fraternité qui se reflètent dans l’action des équipes marocaines.



Pour mettre en lumière cette solidarité exceptionnelle, une vidéo montrant les efforts des équipes marocaines a été diffusée, renforçant ainsi la visibilité de leur contribution aux opérations de secours et de réhabilitation.



Ont pris part à cet événement, précédé d’une rencontre de Mme Benyaich avec plus de 40 volontaires marocains, la directrice générale de la protection civile espagnole, Virginia Barcones, des représentants du conseil régional de Valence et d'autres responsables locaux.