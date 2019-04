Innovation et modernité, maîtres mots de l'agriculture suisse

17/04/2019

La Suisse, invitée d'honneur de la 14ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), dispose d'un secteur agricole où innovation et modernité triomphent et permettent aux entreprises suisses de se hisser au niveau de leaders mondiaux.

Fort de la qualité de la recherche et du développement acquise au fil des années, ce pays de l'Europe de l'Ouest a su tirer profit de l'avènement de la digitalisation et des nouvelles technologies pour passer à une agriculture 2.0 portée notamment par l'usage des différents moyens techniques qu'offre l'internet des objets, en particulier les drones.

Bien que sa surface est limitée (environ 1 million de ha en 2017, soit 25% de la superficie du pays), l'agriculture, en tant que secteur économique, revêt un intérêt particulier en Suisse qui, dans le souci de garantir à la population un approvisionnement sûr, place la durabilité de la production et la conservation des ressources naturelles en tant que piliers fondamentaux de sa politique agricole.

Ainsi, cette surface agricole utile (SAU), utilisée par quelque 52.000 exploitations, est constituée à hauteur de 70% de surfaces herbagères (prairies naturelles, prairies artificielles et pâturages) et de 30% de grandes cultures (arboriculture, viticulture, etc.).

Sur cette SAU, l'agriculture produit des biens (denrées alimentaires contribuant à la sécurité de l'approvisionnement) ainsi que des services (garde de chevaux de loisirs) demandés par les marchés. En effet, la production agricole indigène couvrait, en 2017, environ 51% des besoins alimentaires de la population suisse, le reste étant importé.

L'agriculture en Suisse, c'est également une contribution de 91% à la valeur ajoutée du secteur primaire qui comprend, en outre, la sylviculture et la pisciculture.

Ces progrès sont le fruit de la mise en place par les autorités publiques de plusieurs mesures visant l'accompagnement et la promotion des champions nationaux des secteurs agricole et agroalimentaire qui ont réussi à se distinguer à l'échelle mondiale et à s'imposer comme leaders dans leurs différentes activités.

Ces sociétés et groupes seront, en effet, présents au SIAM 2019 pour orner le pavillon suisse et mettre en avant leurs produits et services, leur savoir-faire et leur expertise dans les divers domaines (le développement de produits bio, la vérification analytique et l'authenticité de denrées et la valorisation des produits transformés sous la responsabilité de la Chambre de commerce suisse au Maroc) ainsi que leurs investissements dans le Royaume.

ABB, Buhler, Cotecna, Eléphant vert, Givaudan, Nestlé, Panalpina, SGS, Sicpa, Sika, Swissport, Syngenta et CleantechAlps sont, entre autres, les entreprises suisses qui constitueront ce pavillon qui promet à ses visiteurs d'être plus près de l'authenticité suisse.

Ce pavillon, de 450 m², contribuera à l'ancrage du "green leadership" du Maroc sur les plans régional et continental, impulsé par la politique clairvoyante de S.M le Roi Mohammed VI.

Partenaire historique du Royaume, la Suisse compte parmi les dix plus grands investisseurs étrangers. Avec plus de 5 milliards de dirhams (MMDH) d'investissements depuis 2014, les entreprises suisses génèrent, à elles seules, 9.000 emplois directs au Maroc.