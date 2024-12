Ingénierie et conseil: le leader mondial Meinhardt s’installe au Maroc

03/12/2024

Le groupe Meinhardt, l’un des leaders mondiaux en ingénierie, urbanisme et conseil stratégique, s’est officiellement installé au Maroc pour renforcer sa présence en Afrique et marquer une étape clé dans sa stratégie visant à contribuer au développement durable et ambitieux du Royaume et du continent.



"Cette ouverture représente une étape importante pour renforcer l’engagement du groupe, en tirant profit des opportunités offertes par le Maroc, tout en permettant d’explorer les marchés africains", a indiqué, lundi à Rabat, le CEO du Groupe Meinhardt, Omar Shahzad, lors d’une conférence de presse, qualifiant le Maroc de hub stratégique essentiel pour l’ensemble du continent.



"Le groupe envisage de collaborer avec les secteurs public et privé marocains pour développer des projets d’infrastructures qui dynamisent l’activité économique et favorisent une croissance accélérée du Maroc", a-t-il souligné, notant que Meinhardt s’est également engagé de manière importante dans la durabilité, notamment en termes de performance et d’efficacité énergétique, domaines dans lesquels le groupe espère collaborer avec des entreprises et des institutions gouvernementales marocaines. "Nous croyons fermement que notre expérience mondiale, combinée à une étroite collaboration avec les talents locaux, nous permettra de mener des projets ambitieux et transformateurs pour le Maroc et au-delà", a-t-il ajouté, rapporte la MAP.



Pour sa part, le directeur général de la région MENA du groupe, Ehab Ibrahim, a souligné que l'intérêt est également porté sur le transfert de la technologie et l'expertise du groupe notamment dans le domaine du conseil en ingénierie et des villes intelligentes au Maroc. L’objectif n'est pas uniquement de créer un bureau local ou une filiale mais un hub qui deviendra, dans un avenir très proche, le centre principal de l'Afrique de l'Ouest , a-t-il relevé.



Avec son implantation au Maroc, Meinhardt aspire à collaborer avec les acteurs publics et privés pour développer des projets alignés avec les normes internationales, tout en prenant en compte les spécificités locales.



Le choix du Maroc en tant que centre stratégique pour ses opérations en Afrique du Nord témoigne de l’importance du Royaume comme porte d’entrée vers le continent africain. En intégrant la vision stratégique "Maroc Vision 2030", Meinhardt s’engage à contribuer au développement de secteurs clés, notamment l’infrastructure moderne et durable, l’urbanisme et bâtiment éco-responsable, l'efficacité énergétique et villes intelligentes, la mobilité durable et projets résidentiels innovants.



Fondé en 1955, Meinhardt s’est imposé comme un acteur incontournable dans la conception urbaine, le développement d’infrastructures et l’innovation technologique. Présent dans plus de 60 pays, le Groupe s’engage à relever les défis complexes liés à l’urbanisation et au développement durable, en s’appuyant sur une expertise de classe mondiale.



Avec une équipe internationale de plus de 6.000 spécialistes, Meinhardt a contribué à certains des projets les plus prestigieux au monde. Grâce à son approche axée sur l’innovation et l’excellence, le Groupe conçoit des solutions personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client et aux défis régionaux.