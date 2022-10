Inflation séculaire

14/10/2022

Les fortes pressions inflationnistes de l'économie post-pandémique sont alimentées en partie par des tendances et des forces séculaires, dont beaucoup opèrent du côté de l'offre. Bien qu'il existe également des facteurs transitoires - tels que les perturbations et les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, et la politique chinoise zéro COVID - ceux-ci s'atténueront probablement à un moment donné. Mais les tendances séculaires sont susceptibles de conduire à un nouvel équilibre dans de nombreuses économies et marchés financiers mondiaux.



Dans les biens manufacturés et les produits intermédiaires (une part substantielle de la partie échangeable de l'économie mondiale), nous sortons d'une longue période de conditions déflationnistes, qui avaient été alimentées par l'introduction massive de produits de base inutilisés, à faible coût et productifs. Chaque fois qu'il y a une poussée de la demande, la réponse d'équilibre du marché sera une combinaison d'expansion de l'offre et d'augmentation des prix, et au cours des dernières décennies, l'expansion de l'offre a clairement dominé, créant des pressions déflationnistes qui ont fini par être tenues pour acquises.



Mais la capacité de production sous-utilisée restante dans l'économie mondiale a diminué et la demande mondiale a augmenté alors que des dizaines de millions de consommateurs ont rejoint la classe moyenne. L'élasticité des chaînes d'approvisionnement mondiales a diminué, augmentant le pouvoir de négociation des travailleurs dans les économies avancées. La preuve de cela n'est pas difficile à trouver. L'organisation syndicale se développe et gagne en succès, et les employeurs ont du mal à balayer les préférences des employés potentiels et actuels pour le travail hybride.



Ensuite, il y a le vieillissement démographique. Les populations vieillissent – ​​certaines assez rapidement – ​​dans la cohorte des pays qui représentent plus de 75 % du PIB mondial. Nonobstant les augmentations de la longévité, cette tendance implique une réduction de l'offre de main-d'œuvre et une augmentation des taux de dépendance, sans réduction comparable de la demande. Ces facteurs et d'autres alimentent les pressions à la hausse sur les salaires et les coûts.



Parmi les secteurs qui ont connu des problèmes de sécurité et de stress extrêmes pendant la pandémie figurent la santé et l'éducation, qui sont d'énormes sources d'emploi dans la partie non marchande de toute économie. Aux Etats-Unis, le secteur de la santé et l'éducation représentent environ 20 millions et 14 millions d'emplois, respectivement, la santé se classant juste derrière le gouvernement comme source d'emploi. Mais les conditions de travail peu attrayantes et les faibles rémunérations ont persisté après la pandémie, entraînant des pénuries de main-d'œuvre. Un nouvel équilibre de marché n'a pas encore émergé; mais quand c'est le cas, cela inclura sûrement une augmentation des revenus pour ceux qui travaillent dans ces secteurs, et donc une augmentation des coûts réels (corrigés de l'inflation).



Plus largement, l'économie mondiale est entrée dans une nouvelle ère de chocs fréquents et graves dus au changement climatique, aux pandémies, à la guerre, aux blocages de la chaîne d'approvisionnement, aux tensions géopolitiques et à d'autres sources. Un processus de diversification de la chaîne d'approvisionnement est en cours et de nouvelles politiques économiques renforcent fortement cette tendance. L'époque où ces chaînes étaient entièrement construites sur la base du coût, de l'efficacité à court terme et de l'avantage comparatif est révolue. Les nouvelles chaînes d'approvisionnement diversifiées seront plus résilientes mais aussi plus chères.



Les tensions géopolitiques sont un aspect particulièrement important de ce processus. Les gouvernements prônent désormais le «friend-shoring» par le biais de politiques (telles que les droits de douane, les subventions ou les interdictions pures et simples) visant à déplacer les modèles commerciaux de leurs pays vers des alliés stratégiques et d'autres partenaires plus fiables. Il s'agit en partie d'une réponse aux perturbations potentielles associées à l'utilisation croissante du commerce et de la finance pour obtenir un effet de levier dans les relations ou les conflits internationaux.



Bien que l'on puisse débattre des avantages de ces politiques pour la sécurité, elles sont clairement inflationnistes, car elles éloignent explicitement les chaînes d'approvisionnement des sources les moins coûteuses. En effet, une version encore plus extrême du friend-shoring est le onshoring, dont les coûts sont si élevés que les politiques qui l'encouragent ne peuvent se justifier que dans des secteurs présentant des vulnérabilités économiques et de sécurité nationale extrêmes.



Par exemple, en raison de la guerre russe en Ukraine, l'Europe a adopté une diversification relativement rapide de son système énergétique pour mettre fin à sa dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes. Ce processus entraînera des coûts énergétiques plus élevés à long terme - au moins jusqu'à ce que les technologies d'énergie renouvelable soient pleinement mises en œuvre dans plusieurs décennies - et une pression inflationniste supplémentaire importante au cours des prochaines années.



A mesure que le dollar s'est renforcé, la hausse rapide des prix des matières premières – y compris les prix des denrées alimentaires et des combustibles fossiles libellés en dollars – a amplifié la poussée inflationniste dans un large éventail de pays. Et cet effet est particulièrement marqué dans les pays en développement à faible revenu, où l'alimentation et l'énergie représentent une part plus importante de la demande globale et des dépenses des ménages. Déjà, bon nombre de ces pays sont confrontés à des pénuries alimentaires et énergétiques et à des crises d'accessibilité.



Aux Etats-Unis, de plus en plus de preuves montrent que les industries sont de plus en plus concentrées, en termes absolus et relatifs, par rapport à l'Europe. On peut débattre des causes de cette tendance – Thomas Philippon de l'Université de New York attribue en grande partie la responsabilité aux échecs de la politique de la concurrence – mais il ne fait guère de doute que l'inflation rend la concentration du marché encore plus problématique. La théorie économique nous dit que dans un marché hautement concurrentiel, l'inflation devrait conduire à la recherche de gains de productivité. Mais cette incitation est atténuée dans les industries oligopolistiques où les opérateurs historiques ont une meilleure capacité à répercuter les augmentations de coûts par des hausses de prix préservant les marges.



Enfin, les niveaux d'endettement dans l'économie mondiale restent élevés depuis la pandémie, et l'environnement actuel de hausse des taux d'intérêt signifie que l'espace budgétaire devrait se contracter. Mais la transition vers une énergie propre devrait nécessiter environ 3.000 milliards de dollars d'investissements par an pendant les trois prochaines décennies. Si une partie substantielle est financée par la dette, comme cela semble probable, l'augmentation de la demande globale dans un environnement mondial déjà limité par l'offre créera des pressions inflationnistes supplémentaires.



Une poussée généralisée de la productivité atténuerait les effets combinés de ces pressions inflationnistes. Les technologies numériques et basées sur la biologie ont un immense potentiel à cet égard. Mais leur développement et leur déploiement prendront du temps. Dans l'intervalle, nous ne pouvons plus compter sur des réponses de l'offre hautement élastiques pour atténuer les pressions inflationnistes. Les cadres de politique budgétaire et monétaire doivent s'adapter à cette réalité nouvelle et plus difficile.



Par Michael Spence

Lauréat du prix Nobel d'économie, professeur émérite d'économie et ancien doyen de la Graduate School of Business de l'Université de Stanford.