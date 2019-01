Infantino à "As" : Un Mondial Ibéro-marocain aurait un charme spécial

21/01/2019 Libé

Une Coupe du monde de football ibéro-marocaine "aurait un charme spécial", a souligné le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, dans un entretien au journal sportif espagnol "As".

"Un Mondial de football organisé conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal aurait un charme spécial. Il s’agirait, en outre, de la deuxième Coupe du monde en continent africain", a dit M. Infantino au journal espagnol, en marge de la 3ème édition des Sommets Exécutifs du Football de la FIFA, tenue du 15 au 17 janvier à Marrakech.

"En tant que président de la FIFA, je dois être et je suis neutre, mais il est vrai qu’organiser une Coupe du monde entre deux continents, deux cultures et deux religions est une idée que seul le football peut concrétiser", a poursuivi M. Infantino.

Pour le président de la FIFA, l’initiative d’un Mondial ibéro-marocain ne fait pas face à des problèmes d’ordre géographique, estimant que l’essentiel est de voir si deux fédérations de football, comme celles des continents africain et européen, peuvent organiser ensemble un tel événement sportif.

"Durant ces jours à Marrakech, j’ai pu constater que cette idée suscite de l’enthousiasme et je pense que c’est quelque chose de positif", a-t-il dit à ce sujet.

M. Infantino a fait savoir qu’une décision à ce sujet ne sera prise qu'en 2024, précisant que la FIFA aura le temps d’ici là d’étudier toutes les alternatives possibles.

La réunion de la FIFA à Marrakech sur le développement du football international est la deuxième du genre après celle tenue au Qatar, alors que la troisième est prévue en Italie.