Industries manufacturières : Hausse de l'indice de la production de 9,2% au T3-2024

16/12/2024

L'indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 9,2% au troisième trimestre 2024 par rapport à la même période un an auparavant, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).



Cette évolution résulte notamment de la hausse des indices de "l’industrie chimique" de 18,2%, de "l’industrie automobile" de 17%, des "industries alimentaires" de 9%, de "l’industrie de l’habilement" de 11,8%, de la "fabrication de produits à base de tabac" de 10,2%, de la "fabrication d’autres produits minéraux non métalliques" de 5,3% et de la "fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements" de 13%, explique le HCP dans sa récente note d'information relative à l'indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM).



En revanche, les indices du "travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles", de "fabrication de boissons", de "l’industrie pharmaceutique", de "l’industrie du cuir et de la chaussure" et de la "fabrication de textile" ont accusé des baisses respectives de 32,3%, 7%, 2,9%, 11,6% et 5,3%.



Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une hausse de 22,4%, résultant de la progression de l’indice de la production des "produits divers des industries extractives" de 23,5% et de celui des "minerais métalliques" de 0,2%.

Enfin, l’indice de la production de l’énergie électrique a affiché, de son côté, une hausse de 3,5%.