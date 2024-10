Industrie textile : Ouverture à Casablanca du 10ème symposium international "SAISTA"

25/10/2024

Les travaux de la 10ème édition du symposium international "Sino-Africa International Symposium on Textiles and Apparel" (SAISTA) et du "Sino Africa Cultural Exchange Forum", ont été lancés jeudi à Casablanca.



Cet événement de deux jours est coorganisé par l’École Supérieure des Industries du Textile et de l’Habillement (ESITH), Donghua University et Quanzhou Normal University de Chine, sous le thème "Industrie textile circulaire pour un monde plus durable".



Ce symposium, qui se tient pour la première fois au Maroc, est soutenu par China Textile Industry Federation, l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l'Habillement (AMITH), et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI). Il s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’ESITH et Donghua University, rapporte la MAP.



Intervenant à cette occasion, Chenggong Liu, professeure à l'Université Donghua et présidente du SAISTA, a indiqué que cette 10ème édition témoigne des relations étroites et des liens d'amitié entre les universités et les industries chinoises et africaines, soulignant que dans le cadre de l’initiative chinoise "Belt and Road", l’université de Donghua continue progressivement de mener la coopération avec les pays concernés en matière d'enseignement supérieur, de textile, de recherche & développement, de renforcement des capacités et d'échanges culturels.



"En tant que membre de 'l'Alliance universitaire Chine-Afrique', nous avons accueilli un programme de formation avancée axé sur la coopération internationale dans l'industrie textile et de l'habillement. Ce programme a permis de former plus de 10.000 techniciens issus de 11 pays d'Asie centrale et d'Afrique", a-t-elle poursuivi, notant que "Le choix du Maroc pour cette année a été motivé par l'importance que le gouvernement marocain accorde à la promotion de l'industrialisation, en particulier au développement de l'industrie textile et de l'habillement".



"Le Maroc a mis en place des politiques industrielles actives, optimisé l'environnement des affaires, attiré des investissements étrangers, consolidé sa base industrielle et élargi le commerce international, a relevé Mme Liu, saluant "un succès remarquable du Royaume en matière de développement des industries manufacturières, y compris l'industrie textile et de l'habillement".



De son côté, le président du directoire de l’ESITH, Mohamed Lahlou a mis en avant la dynamique positive que connaît la coopération bilatérale maroco-chinoise, et ce depuis l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que la signature de plusieurs accords dans divers secteurs économiques lors de la visite officielle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Pékin en mai 2016.



Cet événement ambitionne de constituer un jalon important dans le renforcement de la coopération sino-africaine dans le domaine de l'industrie textile, tant du côté industriel qu'académique, a souligné M. Lahlou, expliquant que l’ESITH a pour mission de répondre aux besoins de l'industrie textile marocaine et des autres secteurs économiques en matière de capital humain hautement qualifié, de recherche et d'innovation.



Il a, par ailleurs, fait savoir que le 18 novembre prochain, l’école organisera la 10ème édition de la conférence ITMC (Intelligent Textiles and Mass Customisation) au Japon, en collaboration avec ses partenaires académiques de France, du Canada, de Belgique et du Japon, notant que ces partenariats visent à créer des opportunités de mobilité internationale pour les étudiants, à apprendre, mais aussi à partager avec les partenaires dans les domaines de la recherche et du développement.



Au programme de la 10ème édition du "SAISTA" plusieurs sujets clés, notamment les échanges culturels entre l’Afrique et la Chine, la collaboration dans le domaine des textiles techniques et fonctionnels, ainsi que les opportunités d’investissement chinois en Afrique. L’accent sera également mis sur les nouvelles technologies textiles respectueuses de l’environnement.