Industrie ferroviaire : Mohamed Rabie Khlie met en avant à Berlin le positionnement stratégique du Maroc

25/09/2024

Le directeur général de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie, a souligné, mardi à Berlin, lors de la 14e édition du Salon InnoTrans, le positionnement stratégique du Maroc dans le domaine de la mobilité et de l'industrie ferroviaires.



Participant au panel d'ouverture d'InnoTrans 2024, l'un des plus grands salons internationaux dédiés aux technologies des transports et à la mobilité ferroviaire, M. Khlie a mis l'accent sur la manière dont le Maroc s'est imposé comme un acteur majeur à l’échelle régionale et continentale dans le secteur ferroviaire.



"Grâce aux projets ambitieux, entrepris sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s'est élevé au rang de référence au sein des économies intermédiaires", a-t-il déclaré à cette occasion, à laquelle a pris part l’Ambassadrice du Maroc en Allemagne, Mme Zohour Alaoui.



A ce titre, rapporte la MAP, M. Khlie, qui conduit une importante délégation à l'InnoTrans, a cité l’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) pour atteindre la ville de Marrakech. Ce projet "permettra de relier la capitale touristique du Royaume à la porte de l'Europe en seulement 2h45", a-t-il dit, précisant que le chantier de LGV, ainsi que les autres projets ferroviaires prévus dans le Royaume, attirent de nombreux investisseurs étrangers.



Ce programme intégré, d'une enveloppe de 8 milliards de dirhams, inclut également des projets de transport de proximité, l'acquisition de nouveaux trains et le renouvellement de la flotte existante, a expliqué M. Khlie lors de ce panel d’ouverture, en présence du ministre fédéral du Numérique et des Transports, Volker Wissing, où le Maroc était à l’honneur.



Ce Panel, qui a traité de l'IA dans le secteur de la mobilité, a aussi été l'occasion pour M. Khlie de partager, notamment avec Richard Lut, son homologue de la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn, l’expérience marocaine en matière d'intelligence artificielle, de protection des données et de cybersécurité.



La participation du Maroc à InnoTrans 2024, notamment à travers ses deux stands, de l’ONCF et du Cluster industriel ferroviaire du Maroc (MTI Cluster), constitue une opportunité de promouvoir son développement ferroviaire et d’attirer de nouveaux partenaires internationaux. L’objectif est de favoriser les collaborations, d’identifier de nouveaux fournisseurs et de stimuler la concurrence afin d'obtenir les meilleurs produits disponibles sur le marché.



Organisé par Messe Berlin, l'événement a ouvert ses portes ce mardi dans la Capitale allemande et se poursuivra jusqu'au 27 septembre. Il accueille 2.940 exposants venant de 59 pays, présentant 226 innovations mondiales sur une surface d'exposition de 200.000 mètres carrés.