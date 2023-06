Industrie automobile : LEONI s'implante dans la zone d'accélération industrielle Souss-Massa "MEDZ"

10/06/2023

La société LEONI, fabricant allemand de câbles spécialisé dans l'industrie automobile, renforce sa présence au Maroc en implantant une usine au sein de la zone d'accélération industrielle Sous-Massa, aménagée par MEDZ, filiale de CDG Développement (Groupe CDG).



Cette unité, prévue sur plus de 74.000 m², sera dédiée à la fabrication de câbles électriques pour des véhicules automobiles, indique un communiqué de MEDZ.



D’une enveloppe globale estimée à 190 millions de dirhams, elle devrait générer la création de 3.000 emplois directs à terme, permettant ainsi à LEONI de mieux servir les marchés marocain et européen, ajoute le communiqué.



À propos de cette installation, M. Mohssine Semmar, président du Directoire de MEDZ, s’est dit satisfait, car "elle témoigne de la confiance accordée à MEDZ et des efforts permanents que celle-ci déploie au quotidien pour développer le secteur de l’industrie automobile au Maroc, sur toute la chaîne de valeur".



"Notre profonde conviction est que ce projet amorcera un changement du Business Model de l’industrie automobile dans la région du Souss Massa", a-t-il souligné, cité dans le communiqué. La zone d’accélération industrielle Souss-Massa est le fruit d’un partenariat entre MEDZ, via sa filiale Parc Haliopolis SA, la région du Souss-Massa et le Crédit Agricole.



Situé dans la Commune de Drarga, à moins de 5 minutes de la ville d’Agadir, ce parc à vocation généraliste multisectorielle bénéficie de nombreux atouts, notamment une localisation avantageuse, une très bonne connectivité, une main-d’œuvre abondante et qualifiée dans la région, et des incitatifs liés au statut de zone d’accélération industrielle, conclut le communiqué.