Industrie : amélioration de l'activité en août 2024

04/10/2024

L'activité industrielle au Maroc aurait enregistré, en août 2024, une amélioration par rapport au mois précédent, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



La production aurait augmenté dans toutes les branches à l'exception du "textile et cuir" et de "l'électrique et électronique" où elle se serait repliée, révèle BAM dans sa récente enquête mensuelle de conjoncture industrielle qui a été menée du 02 au 30 septembre 2024.



Le taux d'utilisation des capacités (TUC) se serait, pour sa part, établi à 77% après 76 % le mois précédent, précise la même source, ajoutant que les ventes et les commandes auraient progressé dans l'ensemble des branches hormis le "textile et cuir" où elles auraient plutôt baissé.



Les carnets de commandes se seraient situés globalement à un niveau normal, recouvrant des niveaux supérieurs à la normale dans la "chimie et parachimie" et "l'électrique et électronique" et inférieurs à la normale dans "l'agroalimentaire", le "textile et cuir" et la "mécanique et métallurgie".



Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse de la production et des ventes dans toutes les branches d'activité hormis "l'agroalimentaire" où ils s'attendent à un recul de la production et une stagnation des ventes. Toutefois, plus d'une entreprise sur cinq signale des incertitudes quant à l'évolution future de la production et des ventes.