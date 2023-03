Industrie aéronautique. Hutchinson développe ses activités au Maroc

L’extension du site de Bouskoura, dédié à la fabrication d’équipements en composite et de matelas d’isolation de cabine, permet la création de 400 emplois supplémentaires

17/03/2023

Le groupe Hutchinson vient d’étendre ses activités au Maroc avec l’inauguration, mercredi 15 mars, à Bouskoura, d’un nouvel atelier dédié à la fabrication de pièces aéronautiques en composite et de solutions d’isolation de cabine pour l’aéronautique.



Présent dans 25 pas, Hutchinson est leader mondial sur ses marchés aéronautique, automobile, défense et industrie dans les technologies de contrôle des vibrations, de gestion des fluides et de systèmes d'étanchéité.



L’extension de son site à Casablanca « confirme la volonté d’Hutchinson de s’implanter durablement au Maroc », a déclaré la présidente-directrice générale du groupe, Hélène Moreau-Leroy.



Réalisée sur une superficie de 18.700 m2, cette extension permet d’accompagner la croissance des activités aéronautiques au Maroc, ont affirmé les responsables du groupe lors d’une cérémonie marquée par la présence du ministre de l’Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc, Ryad Mezzour.



Stratégique pour ses activités aéronautiques, comme l’a souligné Hélène Moreau-Leroy dans sa déclaration, cette implantation 4.0 permet au groupe de répondre au plus près aux attentes et besoins de ses clients.



Le nouveau site permet en outre de consolider les capacités de production d’Hutchinson sur les programmes Boeing B787 / B777 et Airbus A330 / A220 dès 2023, a-t-on fait savoir.



Lors de cette cérémonie, à laquelle ont également pris part quelques clients privilégiés d’Hutchison, dont Wendy Cronie, directrice principale, Opérations de la chaîne d'approvisionnement de la BCA, matières premières et normes chez Boeing, les responsables du groupe ont par ailleurs indiqué que ce site « est qualifié aux derniers standards des plus grands donneurs d’ordre de l’aéronautique avec des équipements de pointe, permettant de fabriquer des pièces composites de structure de haute criticité ainsi qu’une très grande variété de systèmes d’isolation parmi les plus performants au monde ».



Selon les explications des responsables du groupe, qui emploie 40.000 personnes dans 25 pays, « les investissements lourds intègrent trois autoclaves de dernière génération, une salle blanche, plusieurs machines à commandes numériques de très grandes dimensions ».



Ces investissements intègrent également «une tour de stockage automatisée et un scanner 3D permettant de modéliser numériquement les pièces fabriquées pour s’assurer de leur conformité géométrique», ont-ils poursuivi.



S’inscrivant dans la trajectoire des engagements du groupe en matière de développement durable, le nouvel atelier de production a nécessité un investissement de 166 millions de dirhams (MDH).



Ce site permet la création de plus de 400 emplois. Et comme l’a assuré la PDG du groupe Hutchinson, «nous savons pouvoir compter sur un réseau de compétences solide et une offre de formation de qualité grâce à l’implication des autorités marocaines et au partenariat avec l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) ».



Alain Bouithy