Industrie aéronautique: Appel à développer des stratégies durables pour relever les défis de la MRO

03/11/2024

Les participants à un panel organisé dans le cadre de la 7ème édition du Salon international de l’aéronautique et du spatial "Marrakech Air Show 2024" (MAS 2024), ont appelé, jeudi, au développement de stratégies durables de nature à relever les défis rencontrés par l’activité de la "maintenance, réparation et révision" (MRO) dans le secteur de l’industrie aéronautique.



Cette table ronde, qui a connu la participation d’experts mondiaux du domaine, était destinée à débattre des différents défis dont fait face l’activité de la maintenance, réparation et refonte des avions, dont notamment les fluctuations des coûts, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, la rareté du personnel qualifié ainsi que les défis environnementaux.



Le président directeur général du Groupe Orizio, Stéphane Burton, a noté, dans ce contexte, que le monde fait face actuellement à une conjoncture inédite, qui pose énormément de défis au secteur de la MRO, dont notamment la forte augmentation des prix des matériaux, faisant remarquer que la demande augmente sur cette activité alors que le secteur souffre d’une pénurie en termes de ressources humaines, rapporte la MAP.



Et d’appeler à s’adapter aux fluctuations des coûts et aux chocs économiques et à repenser la gestion de l’activité MRO, qui constitue une industrie à part entière.



De son côté, la directrice générale des ventes Afrique, Espagne et Portugal, au sein de General Electric, Alison Dekkers, a mis l’accent sur la nécessité de l’intervention des gouvernements et la collaboration entre plusieurs partenaires pour pallier le manque du personnel qualifié, notant que le défi de la formation des compétences nécessite davantage d’investissements afin d’attirer les talents et renforcer leurs compétences.



Le vice-président des ventes EMEA, Air France Industries, Aymeric Mechin, a, pour sa part, relevé que la majorité des compagnies font face à des défis énormes en termes de recrutements des bons profils, relevant la nécessité de définir les besoins en compétences et de travailler avec les centres de formation afin d’adapter les formations aux besoins du secteur.



S’agissant du personnel hautement qualifié tel que les ingénieurs spécialisés dans les métiers de la maintenance et de la réparation, il a relevé que les compagnies aériennes sont appelées à travailler davantage sur leurs images afin d’être en mesure d’attirer et garder les lauréats issus des grands établissements de formation.



Le directeur général EMEA, Pratt & Whitney Canada, Ismael Rhissa Zakary, a souligné, quant à lui, que le déploiement de l’intelligence artificielle (IA) constitue un levier d’amélioration de la compétitivité des sociétés et la garantie de la stabilité de l’activité MRO.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Marrakech Air Show 2024, qui rassemble les leaders du secteur autour de thématiques majeures, se veut à la fois une vitrine de premier plan des dernières innovations du secteur et une plateforme de rencontre pour les professionnels en quête d’opportunités d’affaires.



Organisée conjointement par le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration de la Défense nationale et MEDZ, filiale de la CDG, cette 7ème édition, dont les Emirats Arabes Unis sont l'invité d'honneur, met en lumière l'importance croissante du Maroc sur la scène aéronautique mondiale.



Le Salon, qui s’achève ce samedi connaît cette année une participation sans précédent avec 200 exposants, plus de 75 délégations officielles, des démonstrations aériennes spectaculaires, une exposition dynamique et une programmation riche en conférences de haut niveau traitant des tendances émergentes et des enjeux actuels et futurs du secteur.