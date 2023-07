Industrie: Signature de trois protocoles d'accord pour des projets d'investissement dans la région de Fès-Meknès

14/07/2023

Trois protocoles d'accord ont été signés, mardi à Rabat, entre l'État et les sociétés "Daxen Morocco LLC", "SOMACAN" et "GENAS" pour la réalisation de projets d'investissement industriel dans la région de Fès-Meknès.



Ces projets qui concernent les secteurs agro-industriel, pharmaceutique et aéronautique soulignent la volonté du renforcement de l’attractivité industrielle de la région de Fès-Meknès à travers le développement d’activités nouvelles à forte valeur ajoutée, rapporte la MAP.



A cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a indiqué que "la région de Fès-Meknès est un véritable terreau d’opportunités économiques", faisant savoir que "la signature de ces protocoles d’accord constitue un catalyseur pour le développement industriel de la région et son rayonnement.



"L’Etat affirme son engagement à positionner la région en un hub d’investissement en stimulant une économie régionale solide et génératrice d’emplois et de richesses", a-t-il ajouté.



Le premier protocole d’accord avec la société Daxen Morocco LLC porte sur la réalisation d’une unité agro-industrielle de fabrication de produits à base de spiruline et de champignon Ganoderma, d’une superficie de 43 hectares au sein du parc industriel Agropolis, dans la commune de Majjate. La réalisation de ce projet, dont le montant d’investissement global est d’environ 162 millions de dirhams (MDH), permettra de générer 250 nouveaux emplois directs.



Le 2ème protocole d’accord, signé avec la société SOMACAN, concerne la réalisation d’une unité de transformation de cannabis à usage pharmaceutique dans le Parc industriel d’Ain Cheggag (province de Sefrou).

D’une superficie de 6.000 m², cette unité nécessitera un investissement de 60 MDH, avec la création de 100 emplois directs.



Le dernier protocole d’accord signé avec la société GENAS, active dans les secteurs aéronautiques, navals, énergétiques ainsi que dans le développement des systèmes de sécurité, porte sur la mise en place d’une unité industrielle de MRO (services portant sur tous les éléments d'un avion) et de démantèlement d’avions et hélicoptères, au niveau de l’aéroport Fès-Meknès. Avec un investissement de 350 MDH, ce projet permettra de créer 250 emplois directs.



Le projet s’inscrit dans les métiers d’avenir du secteur aéronautique et représente un fort potentiel de développement eu égard à la demande croissante du démantèlement d’avions, suite au vieillissement de la flotte mondiale.