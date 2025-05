Industrie : Le climat des affaires jugé "normal" par 76% des entreprises au T1-2025

07/05/2025

Le climat général des affaires dans l'industrie aurait été "normal" au premier trimestre 2025, selon 76% des entreprises et "défavorable" d'après 14% d'entre elles, indique Bank Al-Maghrib (BAM).



Ces proportions se situent respectivement à 87% et à 13% dans le "textile et cuir", à 81% et à 16% dans "l'agroalimentaire", fait savoir BAM dans un bulletin sur les résultats trimestriels de son enquête de conjoncture.



Concernant les conditions de production, au T1-2025, elles auraient été "normales" d'après 78% des industriels et "difficiles" selon 20% d'entre eux. Cette dernière proportion atteint 33% dans la "chimie et parachimie", 15% dans le "textile et cuir", 14% dans la "mécanique et métallurgie" et 13% dans "l'agro-alimentaire", rapporte la MAP.



Les effectifs employés seraient restés globalement stables. Par branche, 84% des industriels de la "chimie et parachimie" rapportent une stagnation des effectifs, contre 16% une hausse. Cette dernière proportion atteint 33% dans "l'agroalimentaire" et 25% dans le "textile et cuir". En revanche, dans la "mécanique et métallurgie", 50% des entreprises déclarent une stabilité des effectifs et 40% une baisse. Pour les trois prochains mois, 74% des industriels anticipent une stagnation des effectifs et 25% une augmentation.



S'agissant des coûts unitaires de production, ils auraient stagné au T1-2025 selon 62% des industriels et augmenté pour 35%. Cette dernière proportion s'élève à 48% dans la "chimie et parachimie", à 46% dans la "mécanique et métallurgie" et à 24% dans "l'agro-alimentaire".

Dans "le textile et cuir", 70% des entreprises déclarent une stabilité des coûts unitaires de production.



Quant à la situation de la trésorerie, elle aurait été qualifiée de "normale" par 76% des entreprises et de "difficile" par 21%. La part des entreprises déclarant une situation difficile atteint 43% dans la "chimie et parachimie", 16% dans la "mécanique et métallurgie", 10% dans le "textile et cuir" et 9% dans "l'agro-alimentaire".