Industrie : Le climat des affaires jugé "normal" par 74% des entreprises au T3-2023

03/11/2023

Le climat général des affaires dans l'industrie aurait été "normal" selon 74% des entreprises et "défavorable" selon 19% d'entre elles au troisième trimestre 2023, estime Bank Al-Maghrib (BAM).



Ces proportions sont respectivement de 82% et de 15% dans l'"agroalimentaire", de 81% et de 19% dans le "textile et cuir", de 63% et 23% dans la "chimie et parachimie" et de 62% et de 23% dans la "mécanique et métallurgie", ressort-il des résultats trimestriels de l'enquête de conjoncture menée par BAM.



Dans l'"électrique et électronique", l'ensemble des industriels déclarent un climat des affaires "normal", précise la même source. Les conditions d'approvisionnement, au T3-2023, auraient été "normales" selon 79% des industriels et "difficiles" selon 21% d’entre eux. Ces parts se situent respectivement à 93% et 7% dans le "textile et cuir", à 90% et 10% dans l'"agroalimentaire" et à 89% et 11% dans la "chimie et parachimie", rapporte la MAP.



En revanche, 63% des industriels de la "mécanique et métallurgie" indiquent des conditions d’approvisionnement "difficiles" et 37% les qualifient de "normales".

Dans l'"électrique et électronique", la totalité des entreprises qualifient ces conditions de "normales".



S'agissant des effectifs employés, ils auraient stagné selon 61% des patrons et baissé selon 27% d’entre eux. Ces parts se situent à 60% et 37% dans le "textile et cuir", à 57% et 38% dans la "chimie et parachimie" et à 44% et 43% dans la "mécanique et métallurgie".



En revanche, 72% des entreprises de l'"électrique et électronique" déclarent une stagnation des effectifs et 28% une hausse contre respectivement 77% et 17% dans l'"agroalimentaire".

Pour les trois prochains mois, 53% des industriels anticipent une stagnation des effectifs employés, 28% une baisse et 19% une hausse.



Les coûts unitaires de production auraient stagné selon 46% des industriels et augmenté selon 42%. Ces proportions se situent à 75% et 18% dans l'"agroalimentaire" et à 59% et 40% dans le "textile et cuir".



En revanche, 74% des industriels de la "chimie et parachimie" déclarent une hausse des coûts de production et 25% une stagnation, contre respectivement 56% et 44% dans l'"électrique et électronique". Dans la "mécanique et métallurgie", 45% des patrons indiquent une baisse des coûts unitaires de production et 42% une stagnation.



Au troisième trimestre 2023, la situation de trésorerie aurait été qualifiée de "normale" par 74% des entreprises et de "difficile" par 21% d’entre elles. Cette dernière proportion atteint 40% dans la "mécanique et métallurgie", 19% dans la "chimie et parachimie" et dans le "textile et cuir", 17% dans l'"électrique et l’électronique" et 13% dans l'"agroalimentaire".