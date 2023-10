Indice de développement postal: Le Maroc remporte le prix du meilleur progrès au niveau arabe et mondial

07/10/2023

Le Maroc a remporté, jeudi à Riyad, le prix du meilleur progrès au niveau arabe et mondial dans l'Indice de développement postal (2IDP) pour l’année 2023, réalisant un saut significatif dans son classement au niveau mondial.



Amin Benjelloun Touimi, directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, a reçu ce prix lors du 4ème Congrès extraordinaire de l'Union postale universelle, tenu du 1er au 5 octobre à Riyad, avec la participation de décideurs et d'experts de 192 pays.



Cette récompense couronne les efforts remarquables réalisés par le Maroc pour améliorer ses performances, ce qui s'est traduit par une évolution notable dans le classement de l’2IDP de l'Union.



Ainsi, le Royaume a progressé de 30 places au titre de l'année 2023, se hissant désormais à la 45ème place sur 172 pays, comparée à la 77ème place enregistrée en 2022.



Les participants à ce congrès se sont penchés sur les défis majeurs auxquels le système postal est confronté, les opportunités disponibles et les solutions innovantes qui pourraient améliorer la qualité des services postaux au niveau mondial.



L’une des principales décisions du 4ème Congrès extraordinaire de l'Union postale universelle, baptisée «Solution de Riyad», vise à renforcer l'interconnexion et l'intégration dans le secteur postal mondial.



Cette décision est le résultat de discussions continues au fil des ans, qui ont débouché sur des propositions et des recommandations pour développer le secteur de la logistique, renforcer la coopération entre les membres de l'Union et le reste du secteur postal et améliorer la qualité des services postaux mondiaux.